Posta'nın haberine göre, Cansu Dere ile Cem Yılmaz 2003-2009 yılları arasında aşk yaşamıştı. Cansu Dere, heykel ve resim koleksiyonuyla ünlü Cem Yılmaz'ın sanata olan tutkusundan etkilenmiş, bu konuda yatırım yapmaya başlamıştı.

Son 10 yılda 25'e yakın tablo, 10 tane de heykel almış. Yurt içi ve yurt dışındaki müzayedeleri takip ediyor, sanat galerilerini de düzenli olarak geziyormuş.