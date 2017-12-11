Fiziği ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Cansu Taşkın tercih ettiği elbise ile cesaretini sergiledi. Taşkın, ödül almasa da geceye damga vuran isimlerden biri oldu.

Geceden fotoğraf paylaşan Taşkın'a yüzlerce yorum yapıldı.

cansu taşkın

Altın Kelebek