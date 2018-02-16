Makaron'dan Umut Ünver'in haberine göre, oyuncu “Sevgililer Günü için Erkan Bey’e hediye mi bakıyorsunuz?” sorusuna “Bizim günümüz başka, sormayın söyleyemem” diyerek koşar adımlarla kendisini ilk mağazaya attı.





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