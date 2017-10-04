Cansu Tosun ile sevgilisi Erkan Kolçak Köstendil'in keyfi yerinde

Yaklaşık bir yıldan beri gözlerden uzak aşk yaşayan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ile kendisi gibi oyuncu sevgilisi Cansu Tosun, önceki gün Nişantaşı’ndaydı.

HT Magazin'in haberine göre, objektiflere el ele takılan ikili, bir kafede kahvaltı yaptıktan sonra bir AVM'de mağazaları gezdi. Ünlü çift, ilişkileriyle ilgili soruları, “Hayat güzel, çok mutluyuz” diye yanıtladı.

Erkan Kolçak Köstendil

Cansu Tosun