Capcom, Street Fighter II'yi yıllar sonra yeniden yayınlıyor

Japon oyun ve teknoloji firması Capcom, yaptığı bir açıklama ile serinin 30. yılı şerefine Street Fighter II'yi tekrar satışa sunacağını duyurdu, ama ne PC ne de yeni konsollar için. SFII, Nintendo'nun klasik konsollarından SNES için kaset olarak çıkacak. Evet, doğru okudunuz.

Aslına bakarsanız sıkı oyunculara yönelik hazırlanan bir koleksiyon çalışması bu. Capcom, 5 bin 500 adet Street Fighter II kaseti hazırlayacak. Tabii ambalajın içinde poster ve başka içerikler de olacak. 5 bin 500 kasetten bin tanesinin gece parlayan yeşil temada olacağı da bildirildi. Artık oyuncuların şansına kutudan hangi kaset çıkarsa...

Ve gelelim fiyata. Street Fighter II'nin 100 dolarlık bir fiyat olacak ve siparişler kasım ayında sahiplerine ulaştırılacak.

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