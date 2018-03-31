Naz Elmas önceki akşam Bebek’te arkadaşıyla yemek yedi. Muhabirlerin beklediğini görünce yanlarına gidip sohbet eden oyuncu röportaj verdiği sırada araya bir turist girdi. Elmas, “Size sarılabilir miyim?” diyen turisti kırmadı.

Gazete Habertürk'ten Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre; Ayakta durmakta zorlanan adam, “Size bir şey ısmarlamak istiyorum, yan taraftaki mekâna gidelim” diye ısrar edince tedirgin olan Elmas’ı, turisti kibarca uzaklaştıran muhabirler kurtardı.