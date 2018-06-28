HT Magazin'de yer alan habere göre, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Cardi B, beklediği bebeğin babası olan Offset’le 9 ay önce gizlice evlendiğine dair çıkan haberleri doğruladı. Cardi B’nin yardımcısı Melinda Guess, geçtiğimiz gün TMZ’ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Guess, ünlü rap’çilerin evlenirken tişört ve pantolon giydiğini ve Cardi B’nin hiç makyaj yapmadığını söyleyip ekledi:

“Hiç süslenmediler. Geleneksel rutinleri değiştirdiler.” Twitter hesabından açıklama yapan Cardi B ise takipçilerine şunları yazdı: “Eylül ayında bir gün uyandık ve evlenmeye karar verdik. Bir anda kendimizi evli bulduk. Elbise, makyaj ve yüzüğü ben istemedim.”