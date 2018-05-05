Cardiff City - Reading rakamlar

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Cardiff City, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Reading takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:30. Maç öncesi Cardiff City 89 puanla 2. sırada, Reading 43 puanla 19. sırada bulunuyor. Cardiff City son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Reading, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 443. İddaa'da Cardiff City kazanır 1.20, berabere biter 4.30, Reading kazanır 8.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Cardiff City son hafta oynanan Aston Villa maçında 1-0 kazandı.

Reading ise Bristol City karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Cardiff City, evinde 16 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 40 gol atıp 16 gol yedi.

Reading, dış sahada 5 galibiyet, 5 beraberlik, 12 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Reading 23 kez gol sevinci yaşadı, 35 kez topu ağlarında gördü.