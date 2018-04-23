Careem'e korsanlar sızdı, resmi açıklama geldi

Türkiye'de de faaliyet gösteren araç paylaşım şirket Careem’in bilgilerini sakladığı sistemlere bir siber saldırı yaşandı.

Şirketten yapılan açıklamada bu durumun tespit edildiği ve sorunun herhangi bir şekilde sahtekarlık ve kötüye kullanım ile sonuçlandığına dair hiç bir kanıt olmamasına karşın açık ve şeffaflık çerçevesinde dürüstçe açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, olayın nasıl meydana geldiği şöyle anlatıldı:

"14 Ocak 2018 tarihinde, müşteri ve kaptan bilgilerimizi içerisinde barındıran bilgisayar sistemlerimize siber suçlular tarafından yetkisiz erişim sağlandığını fark ettik. Bu tarihten sonra bize kayıt yaptırmış olan müşteriler ve kaptanlar bu sorundan etkilenmemişlerdir.

Siber ihlali tespit ettikten hemen sonra, detaylı bir soruşturma başlattık ve güvenlik sistemlerimizi güçlendirmek üzere bize yardımcı olacak şekilde öncü siber güvenlik uzmanları ile çalışmaları yürütmeye başladık. Ayrıca tüm resmi kurumların yetkilileri ile de birlikte çalışmaları yürütmekteyiz.

Bu olay süresince önceliğimiz, müşterilerimizin ve kaptanlarımızın verilerini ve gizliliğini korumak olmuştur.

Meydana gelmiş olan bu olaydan ötürü özür dileriz. Ancak, Careem’in bu deneyimden çok şey öğrendiğinden ve daha güçlü ve sağlam bir organizasyon olarak yoluna devam ettiğinden emin olabilirsiniz."

KULLANCILARA ÖNERİLER

Açıklamada kullanıcılarıbn da dikkat etmesi gereken bazı noktalar olduğu ifade edilerek şu bilgiler paylaşıldı:



• Careem ve benzer detayları kullandığınız başka hesaplarınızda parolanızı güncelleyerek iyi parola yönetimi uygulayın

• Güçlü bir karakter dizisi kullanın ve aynı parolayı birden fazla site için kullanmamaya çalışın.

• Kişisel bilgilerinizi isteyen veya bir web sitesine yönlendirerek bunları isteyen kötü niyetli yazışmalara karşı uyanık ve dikkatli olun

• Bilinmeyen e-posta adreslerinden gelen linklere tıklamayın ve eklentileri indirmeyin. Banka hesabınızı ve kredi kartı ekstrelerinizi şüpheli işlemlere karşı incelemeyi ihmal etmeyin - herhangi bir beklenmedik durumla karşılaşmanız halinde, bankanızı arayın