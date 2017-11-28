Careem, Türkiye için yeni genel müdür atadı

Kuzey Afrika, Türkiye ve Pakistan dahil olmak üzere Körfez Bölgesi’nin lider araç çağırma uygulaması Careem, Türkiye faaliyetlerine hız vererek Genel Müdür düzeyinde yeni bir atama gerçekleştirdiğini duyurdu.

Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna, “Careem olarak her zaman yerel yeteneklere güvenmeyi ve onlara yatırım yapmayı amaçlıyoruz. Bugün Dilara Demir Kısakürek’i Careem Türkiye ailesinde gördüğümüz için çok mutluyuz. Onun teknoloji endüstrisinde ve data analizindeki göze çarpan başarıları ile telekomünikasyon alanında önde gelen şirketlerdeki geniş kapsamlı işletme deneyimi, şirketimiz için büyük bir kazanım olacaktır” dedi.



Türkiye'deki ulaştırma sektörünü geliştirmeyi amaçlarken aynı zamanda Türkiye pazarına özgü talep ve dinamiklere uygun yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediklerine değinen Careem Türkiye Genel Müdürü Dilara Demir Kısakürek, “Türkiye’deki faaliyetlerine bu yılbaşında başlayan ve kısa sürede çok ciddi bir büyüme kaydeden bu platformun bir parçası olmak beni heyecanlandırıyor. Mahremiyetten ödün vermeden hayatlarını kolaylaştıran teknolojileri kullanıcılarımıza sunmak odaklandığımız alanlardan biri olmaya devam edecek. Kullanıcılar için en iyi ulaşım seçeneği olmak ve kaptanlarımız için daha fazla iş imkanı yaratarak istihdamı artırmak öncelikli amacımız” dedi.

Bilkent Üniversitesi’nde İşletme Yönetimi okuyan Kısakürek, teknoloji ve bankacılık sektöründe 20 yılı aşkın süredir deneyime sahip.