Careem'den 1 yılda rekor büyüme

Geçtiğimiz sene içerisinde aldığı son yatırımlarla 1 milyar dolarlık değerlemeyi aşarak ‘unicorn’ statüsü kazanan araç çağırma uygulaması Careem, Türkiye pazarına özel ürettiği lokal çözümler ile büyümesini sürdürecek.



6 yıl önce Dubai’de kurulan Careem, Körfez bölgesi başta olmak üzere Kuzey Afrika, Türkiye ve Pakistan dahil 14’ten fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Türkiye’deki faaliyetlerinin ilk senesini doldurduklerını belirten Careem Türkiye Genel Müdürü Dilara Demir Kısakürek, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlarda ulaşım sektörünü geliştirmeyi amaçlıyoruz. İstanbul’un yaşadığı ulaşım problemine inovatif çözümler üretmek ve kullancılarımıza güvenli bir hizmet sunmak için çalışıyoruz. Türkiye’deki faaliyetlerimize geçen yılın başında başladık ve kısa sürede çok ciddi bir büyüme kaydettik. Gerçekleştirdiğimiz araştırmalara göre pazar payımız yüzde 35’ler civarında. Son üç ayda araç filomuzu 6 katına çıkardık. Bir sene içerisinde 8 kişilik VİP minivanlardan oluşan araç filomuza, kullanıcılardan gelen talep üzerine sarı taksi seçeneğini de ekledik. Son aylarda taksi alımında büyüme yaşıyoruz. Sarı taksilerimiz için de çağrı merkezi hizmeti sunuyoruz” diye konuştu.



Careem’in vizyonunun insanların hayatlarını iyileştirmek olduğunu vurgulayan Dilara Demir Kısakürek, “Careem her zaman insanlara yatırım yapmayı tercih eden bir şirket. Tüm bölgedeki yerel topluluklara destek olmak ve iş yaptığı her şehirdeki insanların hayatlarını güvenli bir şekilde kolaylaştırmak için çalışıyor. Ulaşım sektöründe sürdürülebilir bir ilerleme kaydetmeyi ve aynı zamanda yerel halka ve genç kesime hem tam zamanlı hem de yarı zamanlı iş olanakları sağlamayı hedefliyor” diye söyledi.



Kısakürek, Türkiye’de özellikle gençlerden ve kadınlardan yoğun ilgili gördüklerini sözlerine ekledi.



KULLANICILARDA KADIN ERKEK ORANI YARI YARIYA



Türkiye’deki yaygın teknoloji kullanımının araç çağırma servislerini de olumlu yönde etkilediğine vurgu yapan Kısakürek, “Ülkemizin genç ve teknolojiyi yakından takip eden bir nüfus profiline sahip olması sektörümüz açısından çok ciddi bir avantaj sunuyor.



Ülkemizde 2017 yılı içerisinde akıllı telefon kullanıcı sayısı 50 milyonlara yaklaşmış durumda. Diğer bir araştırma verilerine göre ise 2017 yılının ilk 10 ayında toplam 81 milyar TL tutarında internetten kartlı ödeme gerçekleştirilmiş. Türkiye’de mobil kullanımın demografik dağılımına baktığımızda ise erkekler yüzde 70 kadınlar yüzde 30 civarında fakat bizim kullanıcılarımızda bu oran yaklaşık yarı yarıya. Bu yıl uygulamamız içerisindeki kadın kullanıcı sayımızın erkek kullanıcı sayımızı geçeceğini düşünüyoruz çünkü ulaşım sektöründe gizliliği ve güvenliği temel alan çözümler üretiyoruz. Bu rakamlar sektörümüz adına geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor” dedi.