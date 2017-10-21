Caretta "Dilek" 3 yıl sonra denize döndü

Çanakkale'de 3 yıl önce kendisini bulan "Dilek" adlı kız çocuğunun adını alan caretta caretta, tamamlanan tedavisinin ardından doğal ortama salındı.

AA'nın haberine göre 2014'te Çanakkale'de başından yaralı halde bulunduktan sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (DEKUM) getirilen carette caretta, daha sonra İstanbul Sea Life Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Doğal ortama bırakılmasına karar verilen "Dilek", İstanbul'dan Çanakkale'ye getirilip Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesindeki Aktaş mevkisi sahilinden denize salındı.

ÇOMÜ Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, caretta carettanın 3 yıl önce başından yaralı halde bulunduğunu söyledi.

Caretta carettaya kendisini bulan kız çocuğunun adı olan Dilek ismini verdiklerini dile getiren Özdilek, "Bu kaplumbağa bulunduğunda çok kötü durumdaydı. Yaşamasına imkan vermemiştik. Buradaki ilk çalışmanın ardından kendisini İstanbul Sea Life'a gönderdik. Orada tedavisi tamamlandı. İlk bulunduğunda 20 kilogramdı, şu anda ağırlığı 40 kilograma yükseldi. Tüm yaşam fonksiyonları düzeldi. Doğal ortama kavuşuyor." dedi.