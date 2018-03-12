Cari açık rakamları açıklandı

Merkez Bankası, ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre Ocak ayındaki cari açık 7.1 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentisi cari işlemler açığının 6,8 milyar dolar olarak gerçekleşeceği yönündeydi.

Net hata noksan eksi 1.24 milyar dolar olurken, 12 aylık cari işlemler açığı 51.57 milyar dolar seviyesinde geldi.

Cari işlemler açığı, 2017'nin aralık ayında 7,7 milyar dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 47,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmişti.