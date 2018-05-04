Carl Zeiss Jena - Unterhaching maçı rakamları

Carl Zeiss Jena ve Unterhaching, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Almanya 3. Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:30. 46 puanlı Carl Zeiss Jena 13. sırada bulunuyor, Unterhaching 51 puana sahip ve 9. sırada. Carl Zeiss Jena, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Unterhaching son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 255. İddaa'da Carl Zeiss Jena kazanır 1.85, berabere biter 3.10, Unterhaching kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Carl Zeiss Jena son haftadaki Sandhausen müsabasında 1-0 yenildi.

Unterhaching, Rot-Weiss Oberhausen karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Carl Zeiss Jena, evinde 9 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 27 gol atıp 23 gol yedi.

Unterhaching, dış sahada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Unterhaching 20 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.