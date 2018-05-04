Carlisle United - Newport County sahaya çıkıyor

İngiltere 2.Lig maçında Carlisle United ile Newport County, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 66 puanlı Carlisle United 9. sırada bulunuyor, Newport County 63 puana sahip ve 11. sırada. Carlisle United son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Newport County, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 301 kodlu maçı oynayanlar; Carlisle United galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Newport County galibiyet oranı 2.70. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Carlisle United önceki hafta Exeter City mücadelesinde 2-3 kazandı.

Newport County, Notts County karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Carlisle United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Carlisle United, kendi sahasında 30 gol attı, 22 gol yedi.

Newport County, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Newport County, deplasmanda 23 kez ağları sarsarken, 33 kez topu kendi kalesinde gördü.