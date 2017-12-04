Carlo Ancelotti'den Milli Takım açıklaması

2018 Dünya Kupası bileti alamayan İtalya'da teknik direktör Gian Piero Ventura'nın görevine son verilmişti.



Yerine geçmesi beklenen isimlerden Carlo Ancelotti, La Domenica Sportiva'ya yaptığı açıklamada, "İtalya Futbol Federasyonu benimle iletişime geçti. Ancak milli takım teknik direktörlüğü oldukça farklı bir iş. Ben her gün çalışmayı seviyorum. Ayrıca İtalya futbolunun çözülmesi gereken sorunları var. Kulüpler ve federasyon arasında, İngiltere, Fransa ve Almanya'da olduğu gibi görüş ayrılıkları var. Örneğin bence Serie A, 20 takımdan 18 takıma düşürülse daha yararlı olur. Biliyorum ki şimdiden bunu onaylayan kulüpler de var" dedi.

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