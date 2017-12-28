Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Carlos Carvalhal'ın yeni takımı Swansea oldu.

Swansea yaptığı açıklamada, Carvalhal ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını ve Portekizli teknik adamın sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon maddesi bulunduğu belirtildi.

Galler ekibi, Carlos Carvalhal'in cumartesi günü Premier Lig'de Watford'la oynanacak maçta takımının başında olacağına yer verdi.

Carlos Carvalhal daha önce Beşiktaş'ın yanı sıra Sporting Lizbon ve Sheffield Wednesday'i çalıştırmıştı.

Carlos Carvalhal