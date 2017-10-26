Carlos Kameni: ''Benim için çocuk oyuncağı''

Kamerunlu yıldız kaleye bir geçti pir geçti... Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre güven veren hareketleriyle de eldivenleri hiç bırakacak gibi de görünmüyor. Beşiktaş derbisindeki görüntüsünü Galatasaray karşısında da gösteren tecrübeli file bekçiyi gelecek haftalar için de taraftarın gönlüne adeta su serpti. Hele hele Türk Telekom’daki maçta Galatasaray’ın yaklaşık 3-4 dakika baskı kurduğu anlarda oyunu soğutup rakibin de direncini azalttı. İşte Kameni’nin bu görüntüleri de sezona kötü bir başlangıç yapan Sarı-Lacivertliler’e rahat nefes aldırdı. Peri yıldız futbolcunun derbilerle ilgili düşüncesi neydi ve Beşiktaş ile Galatasaray karşısında neler hissetti? Bu sorulara ise Kameni’nin yanıtları hayli ilginçti.

''VOLKAN BÜYÜK DESTEK VERDİ''

Takım arkadaşlarıyla Beşiktaş ve Galatasaray derbilerini değerlendiren Carlos Kameni, “Ben yıllarca çok büyük maçlar oynadım ama hep güç- süz ve favori olmayan taraftaydım. Şimdi bu Fenerbahçe gibi Türkiye’nin en büyük kulübünde forma giyiyorum. Güçlü bir takımdayım ve bu tip derbi maçlar da benim için çocuk oyuncağı. Takımım da iyi olduğu için maçlarda çok rahatım. Ayrıca bana Volkan Demirel de çok büyük destek oldu. Onun desteğiyle işim daha da kolaylaştı” ifadelerini kullandı.

Carlos Kameni

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