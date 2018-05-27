Kamp yaptıkları BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Queiroz, Türkiye ile oynayacakları maçın önemine dikkati çekerek, "Karşılaşma, Türkiye'nin oyun kültürü, yetenekleri ve yüksek motivasyonlu kadrosu dolayısıyla bizim için önemli bir sınav olacak. Türkiye'nin çok iyi bir futbol ülkesi olduğunu düşünüyorum. Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyorum. İki takım, 44 sene sonra ilk kez maça çıkacak, kültürel anlamda da güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum. Umarım Türk Milli Takımı tekrar olması gereken yerde olur" diye konuştu.

"HAZIRLIKLARIMIZ İSTEDİĞİMİZDEN DAHA İYİ NOKTADA İLERLİYOR"

İstanbul'da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Portekizli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Hazırlık maçları, herhangi bir turnuva öncesinde önemli bir süreçtir. Tüm kamp boyunca takım içinde, antrenman sahasında, oyuncularla olan diyaloglarla takımı en iyi seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Hazırlıklarımız istediğimizden daha iyi noktada ilerliyor. Yarınki maçın öneminin farkındayız. Hedefimiz iyi bir Dünya Kupası geçirmek. Türkiye gibi önemli bir futbol ülkesine karşı maç yapabilmek bizim için büyük bir onur, bundan dolayı çok mutluyuz."

Türkiye'de çok iyi ağırlandıklarını vurgulayan Queiroz, "Geldiğimiz günden beri federasyon yetkilileri ve Beşiktaş Kulübü personellerinin bize gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum. Samimi sevginizin bizi, oyuncularımı ve federasyonumuzu çok memnun ettiğini belirtmek istiyorum. Bu destek olmasa bu kadar iyi bir kamp geçiremezdik" ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, İran Milli Takımı'ndaki geleceğine yönelik bir soruya, "Şu anda geleceğimle ilgili yorum yapacak durumda değilim. Benim için önemli olan bugün ve bugünkü kadrom. Şu anda gayet iyiyiz. Beni havalanmış bir uçağın kaptanı olarak düşünün. Bu noktadan sonra uçağın kaptanı olarak uçağı, yolcularım ve mürettebatımla sağlam bir şekilde indirmekle sorumluyum" cevabını verdi.

"PORTEKİZ, İLK 4'E GİREBİLECEK BİR TAKIM"

İran Milli Takımı Teknik Direktörü Queiroz, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda aynı grupta mücadele edecekleri ülkesi Portekiz'in kupanın favorilerinden olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Portekiz, son Avrupa şampiyonu. Bu nedenle ilk 4'e girebilecek bir takım. Portekiz'in çok önemli oyuncuları var. Dünya Kupası'nda başarılı olacağını ve hatta kupayı kazanabilecek kapasiteye sahip olduklarını düşünüyorum. Portekizli bir teknik direktör olarak Quaresma ve Ronaldo benim için özel oyunculardır. Portekizli futbolcuların burada mutlu olduklarını ve Türk futboluna bir şeyler kattıklarını görmek beni çok mutlu ediyor."

Queiroz ayrıca, "Pepe ve Quaresma'nın nasıl tesislerde kamp yaptıklarını görmek için buraya geldik" diye espri yaptı.

Basın toplantısının ardından İran Milli Takımı, 15 dakikası basına açık yapılan bir idman gerçekleştirdi.

İRAN MAÇA HAZIR

Dünya Kupası hazırlıklarını İstanbul'da, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdüren ve yarın Türkiye'yle hazırlık maçı yapacak olan İran Milli Takımı, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Dünya Kupası'nda Fas, Portekiz ve İspanya ile aynı grupta yer alacak olan İran Milli Takımı, Rusya'da düzenlenecek olan organizasyona İstanbul'da hazırlanıyor. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren İran, yarın Türkiye ile hazırlık maçına çıkacak. Bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayan İran Milli Takımı'nın bugünkü antrenmanında sürpriz bir de konuğu vardı. İran'ın yetiştirdiği en önemli yıldızlardan olan eski futbolcu Ali Daei, antrenmanı ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Teknik Direktör Carlos Queiroz, Ali Daei'ye imzalı forma hediye etti. Antrenmanın basına açık bölümünde basın mensuplarına poz veren futbolcular ardından ısınma hareketleriyle çalışmaya başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.