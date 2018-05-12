Carlstad United BK - Akropolis IF maçı ne zaman?

İsveç 1.Lig Kuzey maçında Carlstad United BK ile Akropolis IF, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. Carlstad United BK 13 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Akropolis IF 8 puanda ve 4. sırada. Carlstad United BK son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Akropolis IF, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 422 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Carlstad United BK kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Akropolis IF sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Carlstad United BK son haftadaki IK Brage Borlange müsabasında 2-0 kazandı.

Akropolis IF ise Sollentuna United karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Carlstad United BK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Carlstad United BK, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Akropolis IF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Akropolis IF, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.