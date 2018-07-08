Carlstad United BK - Assyriska düellosu

İsveç 1.Lig Kuzey maçında Carlstad United BK ile Assyriska, 08 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. 31 puanlı Carlstad United BK 1. sırada bulunuyor, Assyriska 17 puana sahip ve 9. sırada. Carlstad United BK, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Assyriska son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 413. İddaa'da Carlstad United BK kazanır 1.85, berabere biter 3.50, Assyriska kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Carlstad United BK önceki hafta IK Brage Borlange mücadelesinde 2-0 kazandı.

Assyriska ise Nyköpings BIS karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Carlstad United BK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Carlstad United BK, kendi sahasında 15 gol attı, 13 gol yedi.

Assyriska, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Assyriska, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.