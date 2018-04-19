ABD'nin California eyaletinden yaşayan model Carly Mersola, idolü olan Jessica Rabbit gibi görünmek için binlerce dolar harcadığını açıkladı.
Estetik bağımlılığı olan Mersola, istediği kişi gibi görünebilmek adına plastik cerrahiye 50 bin dolardan fazla para harcadığını söyledi.
"SAHİP OLDUĞUM ŞEYİ GELİŞTİRMEK İSTEDİM"
İngiliz gazete The Sun'da yer alan habere göre; 26 yaşındaki Mersola, dudağının ve göğüslerinin daha dolgun görünmesi için dudak dolgusunun üzerine tekrar dolgu yaptırdı. Göğüslerine de daha büyük olacak şekilde silikon taktırdı.
Mersola, "Jessica Rabbit'in kum saati vücut şekli ve kıvrımları her zaman benim için ilham kaynağı olmuştur. Zaten sahip olduğum şeyi geliştirmek istedim. Estetik ameliyattan önce, daha sadeydim, ama doğal güzeldim. Kendimi her zaman sevdim çünkü iyi bir insan olmanın görünümden daha önemli olduğunu bilerek yetiştirildim. Ama beni plastik cerrahi çekti çünkü her zaman bu tip kadınlara karşı hayranlık duydum, küçükken bile..." dedi.
Carly ilk olarak Aralık ayında bıçak altına yattı ve o zamandan beri botox, çene implantı ve göz altı dolgusu olmak üzere onlarca prosedür geçirdi.
"BAŞKASINI İNCİTMEDİĞİNİZ SÜRECE İSTEDİĞİNİZİ YAPIN"
İnsanların kendisine baktığını söyleyen Carly Mersola, "Bu bakışlar iyi ya da kötü nedenlerle olabilir, kim bilir? Sadece kendim için istediğim gibi görünüyorum, başka bir neden yok" açıklamasında bulundu.
Mersola, "Dudaklarım, hayatımda gördüğüm en ince dudaktı. Kesinlikle dudaklarım yoktu. Şimdi ise çok büyükler ama böyle görünmelerini seviyorum. Dudaklarım o kadar büyük olmuştu ki doktorlar yeni dolgu enjekte etmeyi reddettiler. Dolgu yapmaktan çekindiklerini söylediler çünkü zaten yeterince büyüklerdi ve doktorlar da komplikasyon istemiyordu" dedi.
Operasyonlara devam edeceğini söyleyen Mersola, "Henüz ameliyatlarım bitmedi, sırada Brezilya poposu operasyonum var" diye konuştu.
Mersola, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sizi gerçekten mutlu eden şeyleri yapın. Başkasını incitmediğiniz sürece istediğinizi yapın ve sizi yargılayan insanlar için endişelenmeyin."
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