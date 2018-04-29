Çok çalışmak, tutku duymak ve biraz şans. Avustralya Açık’ı kazanarak kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu elde eden, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında 1 numara olan Wozniacki’nin hayatının özeti bu. Yaşına göre epey olgun bir kadın o. Hatta buluşmamızın ilk dakikalarında ciddiyeti gözümü korkutmadı değil! Ama sohbete başlayınca keyfi epey yerine geldi. TEB BNP Paribas İstanbul Cup için Türkiye’ye gelen dünyanın 1 numaralı kadın tenişçisiyle aşkı, Obama’yla yaptığı tenis maçlarını, çocukluğunu ve bilinmeyenlerini konuştuk. HT Pazar'dan Sema Ereren'in haberi...

Bir kez daha İstanbul’dasınız...

Birkaç sefer geldim. Çok güzel ve büyük bir şehir burası. Vakit geçirmekten çok keyif alıyorum.

Favoriniz olan bir yemek ya da mekân var mı?

Bir sürü güzel yer var. Zaten Türk yemeklerine âşığım.

Dünyanın en başarılı tenisçileri arasındasınız... Çocukluk hayaliniz miydi?

Kesinlikle evet. Küçük bir çocukken dünyanın en iyisi olmak adına çok çalıştım. Ve Grand Slam şampiyonluğunu elde ettim. Bunu gerçek kılacak kadar şanslıydım. Burada ve benim pozisyonumda olmak çok güzel.

Evet, yerinizde olmak isteyen çok insan var eminim. Başarınızın ardındaki sır ne, merak ediyorum?

Aslında bunun bir sırrı olduğuna inanmıyorum. Her daim çok çalışmak, tutku duymak ve şans... Hepsi bir araya geldiğinde oluyor.

Karşılaşmalar öncesi olmazsa olmazlarınız var mı?

Yok aslında. Sadece ısınırım, kafamda taktiklerim olur, rahatlamaya çalışır ve anında tadını çıkarmaya çalışırım.

Kariyerinizde unutulmaz dediğiniz bir an ya da karşılaşma oldu mu?

Kariyerim boyunca unutulmazım olan pek çok an oldu. Grand Slam kesinlikle onlardan biri.

Eminim dünyada ülkenizi temsil etmekten büyük gurur duyuyorsunuzdur ama bu kimi zaman büyük bir baskı sebebi olmuyor mu?

Yok aslında, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ülkemi temsil etmek büyük gurur meselesi ve mücadele benim için.

Dünyada en çok ilham aldığınız kişi kim?

Ailem... Ve en yakınımdakiler

Kendinizi 3 kelimeyle tanımlar mısınız?

Bilmem... Çalışkan, zeki ve disiplinli olabilir.

Tenissiz hayat nasıl olurdu?

Kortta geçen hayat harika. Diğer yandan nişanlandım, yani korttan sonra da hayatta pek çok önemli şey oluyor. Çok iyi bir ailem var. En yakınımdakilerle vakit geçirmenin tadını çıkarıyorum, film izliyorum, kitap okuyorum.

‘İNİŞ VE ÇIKIŞLAR OLACAK’

Tenisçi olmasanız ne olurdunuz?

Bilmiyorum, oyunculuk herhalde çok eğlenceli olurdu. Gelecekte yapabilirim belki.



Maçın en kritik anında kafanızda ne olur?

Hiçbir şey olmaz. Elimden ne gelirse onu yapmaya ve sayıyı almaya odaklanırım.

Bir röportajınızda anı yaşadığınızı ve çok uzak zamanları düşünmediğinizi söylemiştiniz. Plan yapmayı sevmeyenlerden misiniz?

Sevmem çünkü ne olacağını asla bilemiyoruz. Her şey değişebilir. Şimdinin ve başımıza gelenlerin keyfini çıkarmak gerek. Yapabileceğimiz tek şey bu.

Zamanı geri sarabilseydiniz ve gençliğinize bir şey söyleme imkânınız olsaydı bu ne oldurdu?

Ona “Yaptığın her ne ise onu yapmaya devam et” derdim. “Gitmekte olduğun yolun keyfini çıkar. İniş ve çıkışlar hayatta hep olacak ama yolculuğunun tadını çıkar” demek isterdim.

Avustralya Açık’taki şampiyonluğunuz sonrasında “Hayalim gerçek oldu” dediniz. Hayatınızın dönüm noktası bu muydu? Ve bir sonraki adım ne?

Hayatımda bir sürü dönüm noktaları oldu. 20 yaşımda dünyanın 1 numarası oldum ve 2 yıl orada kaldım. Daha sonra tekrar 1 numara olmayı hak etmek inanılmazdı.

Türk tenisçilerden tanıdığınız isimler var mı?

Birkaç kızı tanıyorum evet. Çağla mesela ve Soylu.

Bir paylaşımınızda “Teşekkürler Başkan. Sizinle Beyaz Saray’da tenis oynamayı özleyeceğim” yazdınız. Obama’yla tenis müsabakaları sizin için nasıl bir tecrübe oldu?

Çok eğlenceliydi, güzel vakit geçirdik. Obama çok atletik. Davet edilmek muhteşemdi.

Çok kötü bir modda olduğunuz günlerde ne yapmayı tercih edersiniz?

Sevdiklerimle zaman geçirmem gerekir o vakitlerde. Film izlerim.

Evsiz ailelere yardımlarda bulunuyorsunuz. Bu size nasıl hissettiriyor?

Öyle büyük platformların bir parçası olmanın büyük şans olduğunu düşünenlerdenim. İnsanlara yardım etmek beni iyi hissettiriyor. En önemlisi de başka birinin hayatında bir farklılık yaratabiliyor olmak ve bu güzel bir fırsat.

Bu arada sporda cinsiyet eşitliğine destek veren isimlerdensiniz...

Cinsiyet eşitliği ve kazanç adaleti devamlı konuşuluyor. Büyük ilerleme kaydettiğimize de inanıyorum. Kadın ve erkek aynı işi yapabilir ve eşit şekilde kazanmalıdır. Doğru yola doğru ilerliyoruz bence.

WOZNİACKİ ÇEYREK FİNALDE!

Sizin gibi güçlü kadınlara daha çok ihtiyacımız olduğu kesin... Gelelim çıplak fotoğraflara. Çok konuşuldu ve göz alıcı bulundu. Devamı gelecek mi?

Sanatsal ve cool bulduğum şeylerden bir tanesiydi. Ama yenilerini planlamıyorum. Kendimizi farklı biçimlerde ifade etmenin yolları var. Yine de eğlenceliydi...

Vücudunuzun en çok neresini beğenirsiniz?

Karın bölgem, karın kaslarım olabilir. Çok çalışıyorum, özellikle karın kasları teniste çok önemli malum.

'AİLE KURMAYI İSTİYORUM'

Nişanlandınız, tebrikler. Mutlu aşkın formülü ne?

Bilmiyorum. Birbirini anlamaya çalışmak olsa gerek. Doğru insanı bulmak ve birbirinize destek olmak önemli tabii ki.



Bir gün çocuk sahibi olmayı planlıyor musunuz?

Kesinlikle, aile kurmayı istiyorum. Gerçekleştirmeyi çok istediğim şeylerden bir tanesi.

Gelenekselci misiniz yoksa yeniliklere açık mısınız?

Yerine göre ikisi de.

Güzel kadın olmanın kimi zaman bir dezavantaja döndüğüne inanıyor musunuz?

Bilmiyorum ama öyle olduğunu düşünmüyorum. Bir görünüşle doğuyoruz ve nasıl göründüğümüzün çok da önemi yok bence. Herkes kendine göre güzel... Kendini nasıl yönettiğin ve zihninle alakalı. Çok çalıştığınızda herkes bir gün size saygı gösterir. Kadın ya da erkek olduğunun, kısa ya da uzun olduğunun, küçük ya da büyük olduğunun hiçbir önemi yok.

Sizin gibi güçlü kadınların dünyayı değiştirebileceğine ve daha iyi bir yer yapabileceğine inanıyor musunuz?

Evet katılıyorum, umuyorum öyle olur. Güçlü kadına, yol göstericilere ihtiyacımız var. Böylece fark yaratacağız.

Serena Williams’la güzel bir ilişkiniz var. Sosyal hayatınızda da görüşür müsünüz?

O harika bir kadın, harika bir insan. İnanılmaz bir sporcu. Onunla vakit geçirmeye bayılıyorum. Bebeği de çok tatlı. Hayatında önemli şeyler oluyor. Devamlı konuşuyoruz.

‘EN SEVDİĞİM ŞEHİRLERDEN BİRİ İSTANBUL’

Yanlış bilmiyorsam pim (hatıra rozeti) koleksiyonunuz var... Başka biriktirdiğiniz şeyler de var mı?

Olimpik pimleri onlar, farklı ülkelerden. Hatıra olarak biriktirdim.

Sizi ne mutlu ediyor bu hayatta?

Aileyle güzel zaman geçirmek ve nişanlımla... Dışarı çıkmak, spor yapmak vesaire.

Hangi ülke bugüne dek sizi en çok etkiledi?

Pek çok ülke oldu. Her bir ülkenin kendine özel bir şeyi var mutlaka. Türkiye ve İstanbul çok özel mesela. Yapacak ve görecek çok şeyi var. En sevdiğim şehirlerden biri İstanbul.

Bir iç çamaşırı markanız olduğunu da duydum...

Önceden vardı evet. Şimdi de güneş gözlüğü markam var.

Hayatta pişmanlık duyduğunuz şeyler var mı?

Yok, inişler, çıkışlar, iyi ve kötü kararlar var. Ama yaşayarak öğreniyoruz. Bugün olduğunuz kişiyi şekillendiren de onlar.

Sizin de çikolata gibi bağımlılıklarınız var mı?

Şeker bağımlısıyım ben.