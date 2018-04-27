Carpi - Avellino sahaya çıkıyor

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Carpi, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Avellino takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. Carpi 49 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Avellino 40 puanda ve 16. sırada. Carpi son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Avellino son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 275. İddaa'da Carpi kazanır 1.85, berabere biter 2.80, Avellino kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Carpi son hafta oynanan Novara maçında 2-1 yenildi.

Avellino ise Latina karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Carpi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Carpi, kendi sahasında 22 gol attı, 18 gol yedi.

Avellino ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Avellino, 17 gol atarken 32 gol yedi.