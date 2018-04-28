Carpi - Avellino sahaya çıkıyor

İtalya Serie B maçında Carpi ile Avellino, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. 49 puanlı Carpi 10. sırada bulunuyor, Avellino 40 puana sahip ve 16. sırada. Carpi son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Avellino, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 275 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Carpi kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 2.80, Avellino sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Carpi son haftadaki Novara müsabasında 2-1 yenildi.

Avellino, Latina karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Carpi, evinde 8 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 18 gol yedi.

Avellino, dış sahada 2 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Avellino 17 kez gol sevinci yaşadı, 32 kez topu ağlarında gördü.