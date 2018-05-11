Carpi - Cittadella maçı istatistikleri

İtalya Serie B maçında Carpi ile Cittadella, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. Maç öncesi Carpi 51 puanla 11. sırada, Cittadella 62 puanla 7. sırada bulunuyor. Carpi, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Cittadella son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 227 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Carpi kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 2.80, Cittadella sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Carpi son hafta oynanan Novara maçında 2-1 yenildi.

Cittadella, Entella karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Carpi, 22 gol attı ve 18 gol yedi.

Cittadella ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 11 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cittadella, 30 gol atarken 22 gol yedi.