Carpi - Empoli rakamlar

Carpi ve Empoli, 01 Mayıs 2018 Salı günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Carpi 50 puanla 10. sırada, Empoli 77 puanla 1. sırada bulunuyor. Carpi, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Empoli, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 404 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Carpi kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Empoli sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Carpi son hafta oynanan Udinese maçında 1-2 kazandı.

Empoli ise Torino karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Carpi, evinde 8 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 22 gol atıp 18 gol yedi.

Empoli, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Empoli, deplasmanda 38 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.