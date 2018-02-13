Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de aldığı 3-0'lık Antalyaspor galibiyetiyle 16. haftada bıraktığı liderliği Başakşehir'den devraldı. Fransız kaleci Galatasaray formasıyla ilk lig maçına çıkarken mücadeleyi gol yemeden tamamladı. Tecrübeli kaleci maç sonunda açıklamalar yaptı.

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Carrasso, Antalyaspor karşısında iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "Maçı ilk yarıda koparmayı başardık. İlk yarıda 3 gol attık ve hiç gol yemedik. Önemli olan 3 puanı almak." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımla ilk kez lig maçına çıktığını vurgulayan Carrasso, "Burada maça çıkmaktan dolayı büyük keyif aldım. Fadıl hoca ile Taffarel hocaya çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar beni bu maça hazırladılar. İyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Fransız kaleci, şampiyonluk yarışıyla ilgili bir soru üzerine, "Şampiyonluğu en az hata yapan takım kazanacak. Puan farkları çok fazla değil. Dikkatli olursak Galatasaray şampiyon olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.