CarrefourSA bu yıl 170 milyon TL yatırım hedefliyor

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA’nın 2017 yılı Değerlendirme Toplantısı, CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin ve İcra Kurulu Üyeleri’nin katılımıyla gerçekleşti.

CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, “CarrefourSA olarak müşterilerimize yalnızca alışveriş yapabilecekleri bir ortam değil, en çok talep ettikleri ya da en uygun fiyatlı ürünleri kaliteli ve bol bir şekilde sunmaya özen gösteriyoruz” diyerek şunları söyledi:

“Öncelikle alışveriş sepetlerine ilişkin olarak sürekli analizler gerçekleştiriyoruz. Anketler gerçekleştiriyor, sonuçlarını değerlendiriyoruz. Daha da ileri giderek Gizli Müşteri çalışmaları ile neden – sonuç ilişkisi içinde süreçlerimizi irdeliyoruz. Hatta bir seferinde bizzat kendim katıldığım ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. CRM tarafında CarrefourSA Kart sahibi müşterilerimizin alışveriş alışkanlıkları nelerdir, hangi zamanlarda alışveriş yapar ya da hangi kampanyamızın ardından markete uğrar gibi farklı sorularla analizler yaparak bakış açımızı sürekli olarak yeniliyoruz. Bu bilgiler ışığında her gün 450 bin tüketiciyi ağırlıyoruz” açıklamalarında bulundu.

"42.5 MİLYON TL YATIRIM YAPTIK"

Türkiye’nin 55 şehrinde 33’ü hiper, 372’si süper, 196’sı mini ve 24’ü de gurme olmak üzere toplam 625 market ve 516 bin metrekare satış alanı ile tüketicilerine ulaştıklarını belirten Ergin, şöyle konuştu:

“CarrefourSA tarihinde bir ilk yaşadık; İstinye’deki hipermarketimizi yeniledik, Adana’daki hipermarketimizin yerini değiştirip konseptini yeniledik, Bayrampaşa ve Beylikdüzü ile İzmir Balçova’da sıfırdan hipermarket yatırımı yaptık. Böylelikle toplam 42,5 milyon TL yatırımla ilk kez bir yılda beş hipermarket açılışı gerçekleştirdik. Artık market içindeki tüm ürün ve kampanya iletişimlerini dijital ekranlardan yapıyor, ürünlerimizin fiyatlarını anı anına elektronik etiketlerle reyonlarımıza yansıtıyoruz. Hızlı kasaları yaygınlaştırdık, Mavi Hat uygulamasını devreye aldık. İşitme engeli olan ya da ağır işitenler için indüksiyon işitme sistemi sağlamaya ve yaşlılar için akülü araçlarla alışveriş ya da kişisel asistan hizmeti vermeye başladık. Akıllı robotlarla tüketicilerimizi aradıkları ürünlere yönlendirirken müşteri merkezine görüntülü olarak online erişim sağladık. Yenilediğimiz hipermarketlerimizde alışveriş sonrasında satın aldığınız ürünleri, belirteceğiniz adreslere teslim etmeye başladık. Hipermarketlerin yalnızca alışveriş için değil, adeta bir yaşam alanı olarak değerlendirilebilmeleri için Marmara Forum, Marmara Park ve Acıbadem’deki hipermarketlere ünlü şef Vedat Başaran’ın danışmanlığında “Lezzet Arası” restoranlar açtık.”

“YENİ GURME AÇILIŞLARINA DEVAM EDECEĞİZ”

Yeniledikleri bir diğer formatın Gurme olduğunu, bu çerçevede 2 milyon TL yatırımla İzmir’de Oxygen Gurme’yi açtıklarını, 3,5 milyon TL yatırımla İstanbul’da Ortaköy Gurme’yi yenileyerek tüketicileriyle buluşturduklarını dile getiren Hakan Ergin, bu yıl Süpermarket konseptine odaklanacaklarını belirterek; “Süpermarketlerimizin konseptini yenileyerek günlük alışverişin adresi olmasını, yılsonuna kadar ortalama 50 süpermarket açılışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.



“KÜÇÜK ÜRETİCİYİ KORUMAYA ALDIK”

CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, et ve balık ürünlerinden taze gıda ve bakliyata kadar bir dizi iş birliği gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile bir iş birliği gerçekleştirerek Bursa, Antalya, Mersin ve Adana’da Yerli Tohum – Taze Mahsul” projesi başlattık. Bursa, Antalya, Mersin ve Adana’da çalıştığımız 2 bin sözleşmeli üreticiye yerli tohum vererek 5 bin ton ürünün hasadını gerçekleştirdik, bu ürünleri kurduğumuz paketleme tesislerinden soğuk zincir çerçevesinde tüketicilerimize ulaştırarak yüzde 20 indirim sunar hale geldik. Projenin bakliyat ayağında ise yerli üreticilerin ürettiği bakliyat ürünlerini Birlik markası altında marketlerimizden satmaya başladık. Taze gıda konusundaki çalışmalarımızın bir sonraki durağı narenciye ürünleri oldu. 10 milyon TL yatırımla Adana’da 4 bin 200 dönüm alana sahip bahçelerdeki portakal, mandarin, greyfurt (altıntop) ve limon olmak üzere toplam 220 bin ağaçtan 21 farklı çeşit ürünü toplayıp reyonlarımıza getirdik.”

Kasap ve balık reyonlarındaki yeniliklere de değinen Hakan Ergin, “Hem 4 milyon TL yatırımla Tuzla’da Su Ürünleri Platformu kurduk hem de dünyanın en lezzetli balığı ödülünü alan Sürsan Balıkları ile iş birliği gerçekleştirdik. Böylelikle tüketicilerimize sezonda 70 – 80 ve sezon dışında da 40 – 45 farklı balık çeşidi sunmaya başladık. Kasap reyonlarımızdaki etler için yerli üreticilerimize destek veriyoruz. Kaynağı belli olan etler, helal kesim yöntemiyle veteriner kontrolünde kesilip ayrıştırıldıktan sonra reyonlarımızdan tüketicilerle buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

“CARREFOURSA GÜVENCESİ İLE REYONLARA GETİRİYORUZ”

Yalnızca gıda değil, gıda dışı ürünler konusunda da çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Hakan Ergin; “Tedarikçilerimizle bir araya gelerek mevzuatları ve şartlarımızı aktarıyoruz. Bu ürünleri akredite laboratuvarlarda teste tabi tutup onaylattırıyoruz. Tüm bu çalışmaların sonunda okul alışverişinin güvenilir ve hesaplı adresi olduk. Okul alışverişinde sosyal mesajlaşma platformu WhatsApp üzerinden sipariş alarak bir ilke imza attık. Bunun yanı sıra tene temas eden olarak adlandırdığımız iç giyim ya da çorap gibi ürünleri de testlerden geçirip onay aldıktan sonra tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Tek bir testi dahi geçemeyen ürününe reyonlarımızda yer vermiyoruz” dedi.

“2017’DE 4.6 MİLYAR TL CİRO ELDE ETTİK”

CarrefourSA’nın 2017 yılında sergilediği finansal performansa ilişkin bilgiler paylaşan Hakan Ergin, şunları söyledi:

“2017 yılını, 4,6 milyar TL ciro ile sonlandırdık. Operasyonel karlılığımızı, geçtiğimiz yıla oranla 126 milyon TL’ye yükselttik. Karşılaştırılabilir mağazalarımızda (LFL) satışlarımız hızlanarak artıyor, 2017 yılında bu mağazalarda ortalama yüzde 10,4 artış gerçekleştirdik. Bu yıl 170 milyon TL yatırım yapmayı planlıyoruz.”