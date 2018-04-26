CarrefourSA'dan bal atağı

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, arıcılık ve bal üreticiliğinde yerli üretime destek vermek, kadın arıcıların sayısını artırmak ve eğitimli arıcılarla doğru balın üretilmesini sağlamak amacıyla başlattığı “Arı Varsa Hayat Var” projesi kapsamında yeni bal ürünlerini tanıttı. Tanıtım toplantısında konuşan Işıkgece, CarrefourSA olarak üreticiler ile tüketiciler arasında köprü vazifesi gördüklerini belirtti.
Balın tağşişe çok müsait olduğunu ifade eden Işıkgece, şunları kaydetti:
“Tüketicinin kafasında soru işareti kalmayacak şekilde 'Piyasaya nasıl bir katkımız olur?' Dediğimizde bu projeyi yapmak istedik. Türkiye’de kovan sayısının 7-8 milyon civarında, arıcılıkla geçimini sağlayanların sayısı 600 bin, Türkiye’de yıllık bal üretimi 114 bin ton olarak geçiyor. Kayıtlı arı üretici sayısı yaklaşık 60 bin, dünyanın yıllık bal üretimi 1,5 milyon ton, amatör ve profesyonel arıcılık yapanların sayısı 2 milyon. Bir kişinin yıllık bal tüketimi Türkiye’de 1,3 kilogram. Türkiye, dünya ballı bitkiler florasının yüzde 75’ine sahip. Dünya bal sektörünün cirosu 3 milyar dolar. Türkiye’de en çok bal üretilen il Muğla. Avrupa ülkelerinde bulunan yaklaşık 11 bin 500 çiçekli bitki türünün 9 binden fazlası Türkiye’de bulunuyor. Türkiye’de sektörün toplam cirosu 2 milyar TL.”
Işıkgece, bu projenin temel amaçlarından birinin kadının içinde olduğu bir projeye imza atmak olduğunu anlatarak, Türkiye’de arıcılığın dededen kalma eski usullerle yapıldığını, bu nedenle kovan verimliliğinin oldukça düşük olduğunu, Türkiye’de kovan başına 15-16 kilogram bal çıkarken bunun kovan başına 60 kilogram verim alan ülkelerin bulunduğunu söyledi.
Bu proje ile doğru ve kaliteli balı tüketicilerle buluşturmayı amaçladıklarını aktaran Işıkgece, “Projemizle ülkemizde arı ırkının devamını sağlamak ve kaliteli balın üretimini desteklemek amacıyla Kars, Ardahan ve Adana bölgesinde çalıştık. Proje kapsamında öncelikle Adana’yı seçtik çünkü Adana’da doğan, Adanalı bir marka olan Sabancı Holding’in perakende markasıyız. Bir diğer tercihimiz Ardahan oldu. Çünkü Ardahan balı, ülkemizde coğrafi işaret tesciline sahip nadir ballardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Kars ise sahip olduğu zengin bitki örtüsü ve dünyanın sayılı ana ırklarından biri olan Kafkas arı ırkına ev sahipliği yapmasıyla doğru ve kaliteli bal için uygun şartlara sahip illerin başında geliyor.” şeklinde konuştu.
"BİR SONRAKİ ADIMIMIZ MUĞLA OLACAK"
Işıkgece, proje kapsamında bir sonraki adımlarının dünya çam balının yüzde 80’inin üretildiği Muğla olacağına işaret ederek, “Bizim tarafımızdan kontrolü sağlanmış sağlıklı balların Carrefour’un bulunduğu 30 ülkeye gönderilerek bölgeye ekonomi yaratmak, bu işin devamını sağlamak için Muğla’nın projemizin üçüncü bacağında olmasını istedik.” dedi.
Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu ile bu konuda çalışmaya başladıklarını, eylül ayından itibaren bu proje üzerine çalıştıklarını belirten Işıkgece, “Doğaroğlu ile birlikte eğitimlere başladık. Üreticilerin seçiminde Arıcılar Birliğine üye olma, 30 kovan sahibi olmak, 18-45 yaş aralığında olmak, karı-koca çalışmak veya kadın üretici olmak, en az ilkokul mezunu olmak şartlarına baktık. Maalesef arıcılık mesleğinin gelecek kuşaklara aktarılma ihtimali son derece düşük, yaş ortalaması 54. Sorduğumuz zaman da arıcılar 'Bu işi çocuğuma bırakmak istiyorum' demiyor” diye konuştu.
Işıkgece, kadının elinin değdiği işte çocuklara etkisinin olacağını ve mesleğin gelecek kuşaklara aktarılacağını düşündüklerini ifade ederek, “CarrefourSA olarak tağşişe uygun balların arttığı ortamda doğru balın adresi olmak istiyoruz.” dedi.
Arıcılığın gezici olarak yapıldığına, konaklanacak yerin çok büyük önem kazandığına dikkati çeken Işıkgece, özellikle kadınların zorluk yaşadığının görüldüğünü, proje kapsamında üreticilere baraka gibi küçük hediyelerde bulunduklarını söyledi.
Paketlemeyi Adana Kozan’daki Anavarza Bal firmasıyla yaptıklarını aktaran Işıkgece, “Onlar da bu projenin ortağı oldu. Üreticileri daha da motive etmek için piyasanın yüzde 5 ile yüzde 10 üzerinde alım için para ödüyoruz. Anavarza Bal ile kar marjımızdan yatırım yapıp reyonlarımızda markalı ürünlere göre yüzde 35-yüzde 40 daha ucuza satıyoruz.” diye konuştu.
Işıkgece, eylül ayında başladıkları projeyi 3 yıl sürdürmeyi planladıklarını belirterek, “Arı Varsa Hayat Var” projesi kapsamında tüketicilere doğru ve kaliteli bal sunmak amacıyla Adana, Ardahan ve Kars’ta 40’ı kadın olmak üzere 200 arıcıya toplam 20 gün teorik ve pratik eğitimler verdiklerini dile getirdi.
Bal üretiminin verimliliğini ve insan sağlığını gözeterek reyonlarda doğru ve kaliteli ballara yer verdiklerini anlatarak, “CarrefourSA olarak bu yıl toplam 450 ton bal satmayı ve 16 milyon TL ciro elde etmeyi hedefliyoruz. Hedeflediğimiz satış miktarının 160 tonunu ve 6 milyon TL cirosunu Carrefour markalı ballarımızdan elde edeceğimizi düşünüyoruz.” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.