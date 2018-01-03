Şarkıcı, fanları için yazdığı mektupta aslında gerçeği tam olarak söylemediğini itiraf etti.

Düştüğünde durumunun daha ciddi olduğunu ve kırıkların yanı sıra vücuduna 50 dikiş atıldığını söyleyen Underwood “Size yalan söyledim çünkü üzülmenizi istemedim” dedi.

Carrie Underwood