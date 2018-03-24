Olay Kağıthane'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir döviz bürosuna gelen çarşaflı kadın önce içeride bulunan müşterinin gitmesini bekledi. Müşterinin döviz bürosundan çıkmasıyla şüpheli kadın bir anda çantasından silah çıkartarak veznedeki kadına "Bu bir soygundur, paraları çantaya doldur" dedi.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Vezne çalışanı kadın, soğuk kanlılıkla, "ne dolduracağım" diyerek soyguncu kadınla boğuşmaya başladı. Soyguncu kadının elindeki silaha rağmen ona direnen kadın saha sonra çığlık atarak vatandaşlardan yardım istedi.

Silahlı soyguncu kadın ise bunun üzerine koşar adımlarla döviz bürosundan uzaklaştı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Döviz bürosu çalışanı ise soyguncunun arkasından koşarak yakalamaya çalıştı. Görgü tanıklarının iddiasına göre silahlı soyguncu bir binaya girdi, daha sonra ise binadan çarşafını çıkartaraf çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis soyguncu kadını kısa sürede kıs kıvrak yakaladı.

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