Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda doping yaptığı tespit edilen Slovenyalı buz hokeyci Ziga Jeglic'i men etti.

CAS'tan yapılan açıklamada, doping testinde yasaklı "fenoterol" maddesi kullandığı tespit edilen Jeglic'in, 23. Kış Olimpiyatları'ndan men edildiği belirtildi.

Açıklamada, Sloven sporcunun dopingli madde kullandığını itiraf ederek iş birliğine gittiği ve hakkındaki cezanın daha sonra verileceği de ifade edildi.

Bu olayın ardından Ziga Jeglic, erkekler buz hokeyinde Slovenya'nın kadrosundan çıkarıldı. 29 yaşındaki sporcu, takımının ön eleme turundaki üç maçında da forma giymişti.

PyeongChang 2018'de, Japon sürat pateni sporcusu Kei Saito ile bronz madalya kazanan Rus curlingci Aleksandr Krushelnitckii'nin doping testleri pozitif çıkmıştı.