Casillas'tan Aboubakar'a tepki

Beşiktaş’ın, Şampiyonlar Ligi’nde Porto’yu 3-1 yenmesinin ardından Siyah-Beyazlı oyuncuların soyunma odasına girip eski takım arkadaşları ile hasret gideren ve bu görüntüleri sosyal medyaya düşen Vincent Aboubakar’a, Iker Casillas’tan tepki geldi.

Porto’nun tecrübeli file bekçisi herhangi bir açıklama yapmadan Twitter hesabında telefonun yasaklanmasını simgeleyen bir emoji paylaştı. Portekiz basınında Casillas’ın bu paylaşımında Beşiktaş soyunma odasında neşeli görüntüleri yayınlanan Aboubakar’ı hedef aldığı belirtildi.

— Iker Casillas (@IkerCasillas) September 15, 2017

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