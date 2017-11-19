Castillo'nun yeni imajı dikkat çekti

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Trabzonspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Castillo, zorlu maç öncesi yeni saç stiliyle dikkat çekti. Bu sezon ilk kez taraftarı önünde forma 11'de forma şansı bulan Kolombiyalı oyuncu yeni başlangıç için yaptırdığı yeni saç imajı, maç öncesi taraftarların da ilgisi çekti.

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