Çatal-bıçak-kürdan tırnaklar sosyal medyada olay oldu!

Güzellik trendleri daha ne kadar ilginç hale gelebilir derken karşımıza bu sefer de çatal-bıçak tırnaklar çıktı. İlginç tırnak trendlerini hayata geçiren Nail Sunny isimli bir nail art sanatçısı, bu sefer de çatal-bıçak görünümünde tırnak tasarladı