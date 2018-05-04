Cate Blanchett, Variety dergisine verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Blanchett, “Sanırım Weinstein yırtıcı bir hayvan gibi ilk önce en savunmasız olanları avladı. Onunla ilgili her zaman içimde kötü bir his vardı. Bana sık sık ‘Biz dost değiliz’ derdi. Onun yapmamı istediği şeyleri yapmak istemedim. Umarım hapse girer” ifadelerini kullandı.

Yapımcı Harvey Weinstein, yaklaşık 100 kadın tarafından taciz ve istismarla suçlanıyor.