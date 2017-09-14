Airbus tam 4 milyar dolar karşılığında Cathay Pacific'e 32 adet A321neo sattı

Gelecek 20 yılda 1.1 trilyon dolar büyüklüğünde uçak pazarına sahip olduğu belirtilen Çin'de ilk kazanan Airbus oldu.
Hong Kong merkezli hava yolu şirketi Cathay Pacific'in bölge iştiraklerini revizyondan geçirme planları kapsamındaki uçak alım işini Fransız üretici kazandı.
İki firmanın yaptığı açıklamada, Cathay Pacific 32 adet uçağı 4 milyar dolar karşılığında Airbus'tan satın alacak. Anlaşmaya göre Cathay Pacific, filosuna 32 adet Airbus A321neo model jeti dahil edecek.
A321neo modeli 240 yolcu kapasitesine sahip ve yakıt verimi yüksek yeni motorları sayesinde koltuk başına yüzde yakıt tasarrufu sağlıyor. Airbus, bu iş için Amerikalı Boeing'in 737 MAX 10 modeliyle rekabet halindeydi.
Airbus tarafından yapılan açıklamada, tek koridorlu orta sınıf jetlerin Cathay Dragon tarafından işletileceği ve Hong Kong ile birkaç Asya durağı arasında çalışacağı belirtildi.
Airbus A321neo model uçaklar Hong Kong merkezli Cathay Pacific'in revizyon ve modernizasyon stratejisi kapsamında hâlihazırda kullandığı 15 adet A320s ve 8 adet A321s model uçağın yerini alacak. Filosundaki uçak sayısı da böylelikle 9 artmıi olacak ve şirketin bölgesel büyüme hedeflerinde değerlendirilecek.
Hong Kong firması, 28'i Çin içerisinde olmak üzere toplam 56 noktaya uçuyor.
- airbus
- Cathay Pacific
- A321neo
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