Hollywood'da ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein skandalı sonrası başlatılan #MeToo kampanyasına tepki gösteren ünlü Fransız aktris Catherine Deneuve, bu kez özür diledi.

Sanatçı Catherine Deneuve (74), liderliğinde ülkenin tanınmış oyuncu, akademisyen ve hukukçularından oluşan 100 kadın, Le Monde Gazetesi’nde bir mektup yayınlayarak, cinsel şiddete ilişkin kampanyanın aşırılığa varmaya başladığını ileri sürmüş ve erkeklerin kadınlara asılmakta serbest olması gerektiğini savunmuştu.

The Guardian'ın haberine göre Fransa'da yayımlananan Libération gazetesinde pazar günü yayımlanan mektubunda ise Deneuve, "Salı günü Le Monde'da yayımlanan mektubun ardından bu iğrenç hareketlerden ötürü mağdur olan ve mektuptan ötürü incinen herkesi kucaklıyorum. Sadece ve sadece onlardan özür diliyorum" dedi.

Deneuve, açık mektupta "Cinsel tacizin iyi olduğuna dair hiçbir şeyin olmadığını, öyle olsaydı mektubu imzalamayacağını" da sözlerine ekledi.

BEN DE FEMİNİSTİM

Fransız oyuncu, feminist olmadığına yönelik iddialara karşı çıktığını, kendini bir feminist olarak tanımladığını söyledi.