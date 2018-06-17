6 | 18

Ancak ne kadar dilesem yetmiyor. Bundan sonra özür yok, yeter! Mütevazı olmaktan çok sıkıldım. 2 güzel çocuğum, sağlıklı, mutlu bir kocam var. Bunların hepsi çok güzel şeyler ve ben artık mütevazı olmayı bıraktım.”