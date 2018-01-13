Erzurum'un Oltu ilçesinin Karabekir Mahallesi'nde '93 Harbi' olarak bilinen 1877 -78 yılları arasındaki Osmanlı- Rus Savaşı sırasında işgal edilen Oltu'da Ruslar kilise yaptırdı.

DHA'nın haberine göre Oltu Kilisesi, aradan geçen yıllarda terk edilirken, define avcılarının da tahribine uğradı. İç duvarlarının yanı sıra tavan ve zemininde büyük hasar meydana gelen kilise, bakımsızlıktan viraneye döndü.





Çatısında çam ağacı yetişen kilise, bu yıl da restore edilmeyecek











Çatısında çam ağacı yetişen kilise, bu yıl da restore edilmeyecek

Birkaç kez yanan kilisenin giriş kapısı üzerinde çam ağacı büyüdü. Bakımsızlık ve ilgisizlikten duvarların üzerlerinde de farklı ot ve çalılar çıktı. Kilisenin ilçede kanayan yaralardan biri olduğunu belirten Kaymakam Şenol Turan, şöyle dedi:

"Rus Kilisesi iliçede bir an önce restore edilmeyi ve sosyokültürel hayatımıza katılmayı bekleyen tarihi eserimiz. Projesi 2017 yılı içerisinde tamamlandı. Kalkınma Bakanlığı'nın cazibe merkezleri programına sunduk. Maalesef yaklaşık 1 ay önce olumsuz cevap geldi. 2018 yılı programına alınmayacağı belirtildi. Ama proje elimizde ve şimdi Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) sunacağız. Olmazsa Japon Büyükelçiliği bu tarz projeleri finanse ediyor, onlara da sunacağız. Bu finansmanı bulacağız ve bir şekilde restore edeceğiz. Restoreden sonra orası kütüphane olacak."

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