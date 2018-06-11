Tebliğle, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Buna göre, konutların çatısına kurulacak tek bir elektrik üretim tesisinde üretilecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini satanlar "vergiden muaf esnaf" kabul edilecek.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak konutlarda kurulu tesislerde elektrik üretimi yapan ve ihtiyaç fazlasını satan kişilerin esnaf muaflığından yararlanabilmesi için üretim tesisinin sahip olunan veya kiralanan konutların çatı veya cephelerinde kurulu olması şartı aranacak.
Bu tesisilerin azami kurulu gücü, 10 kilovata kadar olacak ve elektrik yalnızca bir üretim tesisinde üretilebilecek. Konutunu hem iş yeri hem de mesken olarak kullananların elde ettiği kazançları, muafiyet kapsamında kabul edilecek.
Apartmanın ortak ihtiyacının karşılanması için kurulan tesislerden yapılan satışlarda da gider pusulası yönetim adına düzenlenebilecek. Böylece apartmandaki tüm malikler yerine sadece yönetim adına tek bir pusula düzenlenmesi yeterli olacak.
KADINLARA KREŞ DESTEĞİ
Tebliğle, kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımında gelir vergisi istisnası uygulamasının esasları da düzenlendi.
Buna göre, kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işverenlerce iş yerinde verilmesi halinde, bu hizmetten faydalanan kadın hizmet erbabına sağlanan menfaatin tamamı gelir vergisinden istisna olacak.
İşverenlerce, kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin iş yerinde verilmediği durumlarda, kadın hizmet erbabının hizmet aldığı gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince işletilen kreş ve gündüz bakım evlerine ödeme yapılmak suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamında olacak.
Dışarıdan kreş hizmeti alınması durumunda, her bir çocuk için asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 50'sini aşmamak üzere bu istisnadan yararlanılabilecek. Sağlanan menfaatin asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 50'sini aşması halinde, aşan kısım ücret olarak vergilendirilecek.
İLAVE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ DÜZENLEMESİ
Tebliğle hizmet erbabına ödenen tazminatların vergilendirilmesiyle istisna uygulaması da düzenlendi. Hizmet erbabına işten ayrılma, emekli olma, dava açılmaması gibi nedenlerle karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi ödemeler yapılırken, bunlar çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin istisna tutarının hesabında dikkate alınacak.
Ödenecek kıdem tazminatlarından gelir vergisinden istisna edilecek tutar hesaplanırken, söz konusu ödemeler de dahil edilerek toplam üzerinden istisna uygulanacak. İstisnayı aşan tutarlar ise ücret olarak gelir vergisine tabi tutulacak.
Tebliğde, 2 yıldır asgari ücretin yıl başında belirlenen net tutarın altına düşmemesi için geçici olarak uygulanan ilave asgari geçim indirimi uygulamasının kalıcı olmasına ilişkin hüküm de yer aldı. Düzenlemeyle net asgari ücret bin 603 liranın altına düşmeyecek.
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