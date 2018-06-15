Cavanda’ya 1 milyon Euro

UEFA'yla yapılan anlaşma gereği kemer sıkacak olan Galatasaray'a Cavanda'dan iyi haber geldi. Kadroda düşünülmeyen Belçikalı sağ bek için kiralık gittiği Standart Liege'nin 1 milyon Euro'luk teklif hazırladığı öğrenildi. Yönetim bu rakamı 1.3 milyon Euro seviyesine çıkarmaya çalışacak. Cavanda, Trabzon'dan 2015-16 sezonunda 1.8 milyon Euro'ya alınmıştı.

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