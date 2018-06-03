Çavuşoğlu: 30 bin Ahıska Türküne daha vatandaşlık vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'daki seçim çalışmaları kapsamında Konyaaltı Caddesi'nde kendisine ait seçim ofisinin açılışını yaptı.

Açılışa Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya milletvekili adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Çavuşoğlu, seçim ofisi açılışına geldiği sırada bir grup Antalyaspor taraftarı tarafından meşaleler ve konfetilerle karşılandı. Bakan Çavuşoğlu, seçim ofisinin açılışının ardından Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin (DATÜB) Çağlayan Mahallesi'ndeki ofisinin açılışına katılırken, "Önce 24 bin civarında, şimdi de 30 bin civarında Ahıska Türk'ü için vatandaşlık veriyoruz" dedi.

'HERKESE ULAŞMAMIZ LAZIM'

Seçim ofisinin açılışında kendisini yalnız bırakmayan dostlarına ve Antalyalılara teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"24 Haziran'dan sonra Türkiye'de şahlanış başlayacak. Bugüne kadar yaptıklarımız hep sağlam bir temel ve şimdi bu temel üzerinde Türkiye'nin geleceğini birlikte inşa edeceğiz. Adaylar ortada, kim vizyon koyuyor, kimin hedefi var, kimin projesi var, kim yapmayı taahhüt ediyor, kim yıkmayı taahhüt ediyor, kim yatırımları devam ettirecek, kim durduracak halkın huzurunda bunları söylüyorlar. Halkımız da gerçekleri görüyor. Türkiye'yi gelecek hedeflerine kim taşıyabilir, kim taşıyamaz halkımız bunu biliyor. Ben size soruyorum, Recep Tayyip Erdoğan'dan ve onun çalışma arkadaşlarından başka 2023 Cumhuriyetimizin 100'üncü yılıyla ilgili bir proje ortaya koyan var mı? Antalya'mız için 'şuraya da bir çeşme yapacağız' diye ortaya bir proje koyan var mı? Çünkü bunların böyle bir derdi yok, 'Hazırdakini yiyelim, var olanları yıkalım, yok edelim.' O yüzden herkese bunu anlatmamız lazım. Herkese ulaşmamız lazım. Sizlerden de beklentimiz 24 Haziran'a kadar ulaşmadık dost, telefon açmadık arkadaş bırakmamanız. Tüm kapıları çalacağız."

AHISKA TÜRKLERİ İLE İFTAR

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, seçim ofisinin açılışının ardından Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin (DATÜB) Çağlayan Mahallesi'ndeki ofisinin açılışına katıldı. Açılışın ardından da Muratpaşa Kent Meydanı'nda DATÜB'ün iftarına geçti. Bakan Çavuşoğlu buradaki konuşmasında, "Dünya, her halka, millete ya da ülkeye adil davranmıyor. Bunlardan bir tanesi de tarihte Ahıska Türkleri olmuştur. Milletvekili olduğum dönemde yurtdışındaki Türklerin durumu nedir çalışmasını başlattık ve Ahıska Türklerinin sürgünlerini ve çektiği acıları daha da yakından öğrendik. O günden bugüne kendimi Ahıska Türklerine adadım. Ahıska Türkleri acılar, sürgünler yaşamış. 1944'de Stalin'in sürgünü, 89'da Fergana'da maalesef kardeş kavgası olmuş, fitne galip gelmiş ve Ahıska Türkleri için bir sürgün daha. Ahıskalı kardeşlerimizin bugün seyahati halen bitmiş değildir. Ama gittikleri her yerde Türk olduğunu, Müslüman olduğunu örf, adet ve geleneklerini hiç unutmadıkları gibi yeni nesillere taşımışlar. Bugün Dünya Ahıska Türkleri kimsesiz, sahipsiz değildir. Dünyanın neresinde bir Ahıskalı varsa hepsine ulaşıyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Ahıska Türkleri kimsesiz, sahipsiz değildir" dedi.

30 BİN AHISKA TÜRKÜNE DAHA VATANDAŞLIK

Ahıska Türklerinin anavatanına geri dönüş hakkının sağlandığın, belli sayıda da dönüş olduğunu dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, “Ahıska Türkleri 'Bizim için vatan Türkiye'dir, biz Türkiye'de yaşamak istiyoruz' diyorlar ve biz bundan da memnunuz. Türkiye'de yaşamak isteyen Ahıskalı kardeşlerimizin sorunlarını çözmek de bu kardeşinize ve Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Oturum sorununuz çözüm buldu. Şimdi siz 'biz artık vatandaşlık istiyoruz' dediniz. Eylül ayında kanunu çıkardık. Önce 24 bin civarında, şimdi de 30 bin civarında Ahıska Türk'ü için vatandaşlık veriyoruz. Ahıska Türkleriyle birlikte inşallah Türkiye'yi büyüteceğiz, kalkındıracağız. Sizlerle etle tırnak gibi olduk" diye konuştu.

Konuşmanın ardından ise DATÜB Başkanı ZiyatdinKassanov tarafından Bakan Çavuşoğlu'na plaket takdim edildi, Ahıska Türklerinin geleneksel giysisi giydirilerek, armağan edildi.

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