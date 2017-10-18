Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile bir araya geldi. İki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.
Görüşme sonrası Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Türkiye dayatmalara boyun eğmez" dedi.
"ABD İLE VİZE KRİZİNİ ANLAYIŞLA ÇÖZEBİLİRİZ"
ABD ile vize krizi hakkında konuşan Çavuşoğlu," Türkiye dayatmalara boyun eğmez. Bizim çıkarlarımıza karşı gelen şeyleri kabul etmeyiz. Şartlar ne olursa olsun bir kişi suç işlemişse bu bizim elimizde değil. Hukuk gerekeni yapar. Vize krizi bizim için gereksiz bir krizdi. Diplomaside olgun bir tavır değildir. Biz ABD'nin aldığı karar karşılık bir karşılık verdik. Bu tip lüzumsuz konuların iki müttefik ülkenin konusu olmamalı. Bu konuları karşılıklı anlayışla çözebiliriz" dedi.
"BARZANİ'NİN HESABI BAĞDAT'TAN DÖNDÜ"
IKBY referandumu hakkında ise Çavuşoğlu," IKBY yönetimi bizim tavsiyelerimizi dinlemedi. Barzani'ye de söyledim. Bu hesap Bağdat'tan döndü. Kürtleri birleştireceğini düşündü fakat maalesef Kürtleri böldü. Kendilerine göre referandum yaptılar. Anayasaya göre burası merkezi yönetim sınırları içerisinde. Burada yaşayan Kürtler, Türkmenler, Araplar ya da diğer unsurlar güven içerisinde yaşamalı. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasını istiyoruz. Bizim için Bağdat'ın istekleri kriterdir. Temaslarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde kim gelecek kim gidecek belli olacak." ifadelerini kullandı.
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Misafir 2 saat önceŞimdi kimi davet edeceksiniz kongrenize.00
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Misafir 2 saat öncedışişlerinde bütün bürokrat saraya bağlı bu zat konu mankeni00
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Misafir 3 saat önceBunlar piyonu aldım diye sevinen acemi oyuncu gibi vezir tehlikede haberi yok00