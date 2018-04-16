Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katıldığı üçlü Suriye zirvesiyle ilgili çarpıcı bir detay paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un zirveye katılmak istediğini belirten Çavuşoğlu, "Ankara'da üçlü zirve yapılmadan önce Macron zirveye katılmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanımız, Ruhani ve Putin'i aradı. Rusya bir mahsuru yok dedi. İran ise üçlü toplantımızı yapalım, sonra Fransa'yı da dahil ederek 3+1 şeklinde yaparız dedi. Üçlü toplantıya dahil edilmeyince de gelmedi" ifadelerini kullandı.

Macron'un 'Türkiye ile Rusya'yı ayrıştırdık' sözleri üzerine konuşan Çavuşoğlu, "Bunları açıklamak zorunda kalmamalıydık ama gerçekleri söylemeliyiz" dedi.

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