Çavuşoğlu açıkladı: YPG'den silahlar alınacak

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:
"Önce heyetler arası sonra ABD Dışişleri Bakanıyla baş başa görüşmemiz oldu. Ardından da Amerika'daki iş dünyası ve finans temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye ekonomisiyle ilgili bilgi verdik. Çok verimli bir toplantı olduğunu belirtebilirim.
Münbiç ve yol haritasını görüştük. Mili Savunma Bakanlığı'ndan, Genelkurmay'dan ve MİT'ten arkadaşlarımız daha önce hazırlık yapmıştı. Bu şekilde yol haritasını hazırladık ve onayladık. İkili ilişkilerimizde ekonomik konuları değerlendirdik. ABD'nin çelik ve bakırda uyguladı vergi sektörümüzü rahatsız etti. Biz de karşılık verdiğimiz zaman ABD'nin daha çok zarar edeceğini anlattık.
Konsolosluk ve hukuki meseleleri değerlendirdik. FETÖ'nün iadesi konusunda adım atmaları gerektiğini söyledik. Onlar da Brunson meselesini gündeme getirdiler. Belki bu ay içerisinde çalışma grubumuz bu konular için Türkiye'de bir araya gelecek.
Yol haritasına gelirsek, genelkurmay ve savunma bakanlığından arkadaşlarımız bir araya gelecek. Bu süreç içerisinde birlikte burayı kimlerin yöneteceğine karar vereceğiz. Münbiç modelini diğer alanlara da taşıyacağız. YPG'nin işgal ettiği diğer alanlara da taşıyacağız. Mutabakatta bu da var. Diğer YPG'nin kontrol ettiği yerlerden, YPG'nin çekilmesi ve burayı yerel halka devretmesi.
Buradaki temel amacımız, yerinden edilmiş insanların geri dönmesini sağlamaktır.
Umarım bunu uygularız, iki tarafta da kararlılık var. 2016'da Obama bize defalarca, YPG'nin operasyonun ardından Münbiç'ten çekileceğini söylemişti. Maalesef bu sözler tutulmadı. İlişkilerimizi bozan hatta kopma noktasına getiren gelişmelerden bir tanesi buydu. Tam bu noktada Tillerson Ankara'ya geldi. O ziyarette bir mutabakat sağlamıştık. Dolayısıyla bu adım hem Suriye'nin geleceği için önemli hem de ABD'yle ilişkileri rayına koymak için bir fırsat.
FETÖ konusunda sizden gelen bilgi ve belgeleri ciddiye alıyoruz dedi Pompeo. Çalışma grubu içerisinde arkadaşlarımız otursun nesi usulüne uygun değil anlatın dedik konuyla ilgili olarak.
Temmuz'daki toplantı, hukuki konuları görüşen çalışma grubunun toplantısı olacak. Bundan sonra Suriye'yle ilgili 10 gün içerisinde çalışmalar yapılacak. Genelkurmay Başkanı Akar, bizden önce Dunford'la görüştü. Bizim görüşmemizden sonra bir daha görüşecekler. Epeyce bir ön hazırlık çalışması yapılmıştı. En son MGK'da da bu konuyu gündeme getirdik. Biz de kimlerin burada görev alacağı konusunda hazırlığı tamamlayalım diye düşündük.
Daha önce ABD'den farklı kurumlardan farklı açıklamalar geliyordu. Bu da bizi rahatsız ediyordu. Yine diğer taraftan sık sık değişiklikler oldu. Henüz Ankara'ya büyükelçi atanamadı. Bizim çalışma arkadaşlarımızın karşılarında muhattap bulamadığı dönemler oldu. Pompeo, Türkiye'yi ve hassasiyetlerini çok iyi biliyor. Siyasi ve ticari bir geçmişi var. Bunlar avantaj. Kendi aralarındaki uyum yol haritasının uygulanması açısından önemli.
Münbiç konusunda önhazırlık şudur. Bizim askerlerimiz nasıl gidecek, YPG çekilirken kim nezaret edecek? YPG çekilirken otorite boşluğu olmaması lazım. Ayrıca kim yönetecek, nasıl bir yapı olacak? Bir kriterimiz var, demografi. Savaş başlamadan önceki nüfus yapısı kriter olarak alınacak. Tabiki YPG'den silahlar alınacak.
6 ayı bulmayacak bir süreç olacak. Artık oyalama yok. Ön hazırlık 0-10 gün olacak. Birkaç ayda 3 aşama tamamlanacak. Artık taraflardan birisi 'ben vazgeçtim' derse bu yol haritası uygulanmaz.
YPG'liler nereye gidecek, ne olacak. Bunların zorla aralarına kattığı Araplar da var. Biz SDG falan bilmeyiz dedik. Bize bunları teklif etmeyin dedik. Bunların hepsi bizim için YPG/PKK. Şu andaki takvimde ilk olarak Münbiç'te bu yol haritasını uygulayacağız. "
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.