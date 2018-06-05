Çavuşoğlu açıkladı: YPG'den silahlar alınacak

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Önce heyetler arası sonra ABD Dışişleri Bakanıyla baş başa görüşmemiz oldu. Ardından da Amerika'daki iş dünyası ve finans temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye ekonomisiyle ilgili bilgi verdik. Çok verimli bir toplantı olduğunu belirtebilirim.

Münbiç ve yol haritasını görüştük. Mili Savunma Bakanlığı'ndan, Genelkurmay'dan ve MİT'ten arkadaşlarımız daha önce hazırlık yapmıştı. Bu şekilde yol haritasını hazırladık ve onayladık. İkili ilişkilerimizde ekonomik konuları değerlendirdik. ABD'nin çelik ve bakırda uyguladı vergi sektörümüzü rahatsız etti. Biz de karşılık verdiğimiz zaman ABD'nin daha çok zarar edeceğini anlattık.

Konsolosluk ve hukuki meseleleri değerlendirdik. FETÖ'nün iadesi konusunda adım atmaları gerektiğini söyledik. Onlar da Brunson meselesini gündeme getirdiler. Belki bu ay içerisinde çalışma grubumuz bu konular için Türkiye'de bir araya gelecek.

Yol haritasına gelirsek, genelkurmay ve savunma bakanlığından arkadaşlarımız bir araya gelecek. Bu süreç içerisinde birlikte burayı kimlerin yöneteceğine karar vereceğiz. Münbiç modelini diğer alanlara da taşıyacağız. YPG'nin işgal ettiği diğer alanlara da taşıyacağız. Mutabakatta bu da var. Diğer YPG'nin kontrol ettiği yerlerden, YPG'nin çekilmesi ve burayı yerel halka devretmesi.

Buradaki temel amacımız, yerinden edilmiş insanların geri dönmesini sağlamaktır.

Umarım bunu uygularız, iki tarafta da kararlılık var. 2016'da Obama bize defalarca, YPG'nin operasyonun ardından Münbiç'ten çekileceğini söylemişti. Maalesef bu sözler tutulmadı. İlişkilerimizi bozan hatta kopma noktasına getiren gelişmelerden bir tanesi buydu. Tam bu noktada Tillerson Ankara'ya geldi. O ziyarette bir mutabakat sağlamıştık. Dolayısıyla bu adım hem Suriye'nin geleceği için önemli hem de ABD'yle ilişkileri rayına koymak için bir fırsat.

FETÖ konusunda sizden gelen bilgi ve belgeleri ciddiye alıyoruz dedi Pompeo. Çalışma grubu içerisinde arkadaşlarımız otursun nesi usulüne uygun değil anlatın dedik konuyla ilgili olarak.

Temmuz'daki toplantı, hukuki konuları görüşen çalışma grubunun toplantısı olacak. Bundan sonra Suriye'yle ilgili 10 gün içerisinde çalışmalar yapılacak. Genelkurmay Başkanı Akar, bizden önce Dunford'la görüştü. Bizim görüşmemizden sonra bir daha görüşecekler. Epeyce bir ön hazırlık çalışması yapılmıştı. En son MGK'da da bu konuyu gündeme getirdik. Biz de kimlerin burada görev alacağı konusunda hazırlığı tamamlayalım diye düşündük.

Daha önce ABD'den farklı kurumlardan farklı açıklamalar geliyordu. Bu da bizi rahatsız ediyordu. Yine diğer taraftan sık sık değişiklikler oldu. Henüz Ankara'ya büyükelçi atanamadı. Bizim çalışma arkadaşlarımızın karşılarında muhattap bulamadığı dönemler oldu. Pompeo, Türkiye'yi ve hassasiyetlerini çok iyi biliyor. Siyasi ve ticari bir geçmişi var. Bunlar avantaj. Kendi aralarındaki uyum yol haritasının uygulanması açısından önemli.

Münbiç konusunda önhazırlık şudur. Bizim askerlerimiz nasıl gidecek, YPG çekilirken kim nezaret edecek? YPG çekilirken otorite boşluğu olmaması lazım. Ayrıca kim yönetecek, nasıl bir yapı olacak? Bir kriterimiz var, demografi. Savaş başlamadan önceki nüfus yapısı kriter olarak alınacak. Tabiki YPG'den silahlar alınacak.

6 ayı bulmayacak bir süreç olacak. Artık oyalama yok. Ön hazırlık 0-10 gün olacak. Birkaç ayda 3 aşama tamamlanacak. Artık taraflardan birisi 'ben vazgeçtim' derse bu yol haritası uygulanmaz.

YPG'liler nereye gidecek, ne olacak. Bunların zorla aralarına kattığı Araplar da var. Biz SDG falan bilmeyiz dedik. Bize bunları teklif etmeyin dedik. Bunların hepsi bizim için YPG/PKK. Şu andaki takvimde ilk olarak Münbiç'te bu yol haritasını uygulayacağız. "

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