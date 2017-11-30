SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Afrin'den tehdit gelirse girer temizleriz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun son dakika açıklamasında "Afrin'den tehdit gelirse tereddütsüz girer temizleriz" dedi. Çavuşoğlu, "Nasıl daha önce Fırat Kalkanı Operasyonu bölgesinde Kilis’e ve bölgeye tehdit geldiği zaman hiç tereddüt etmeden o bölgeye girdiysek, DEAŞ’ı temizlediysek, Afrin veya başka bir bölgeden de Türkiye’ye yönelik tehdit geldiği zaman hiçbir tereddüt göstermeden oralara gireriz, oraları teröristlerden temizleriz. Yani Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bir gece ansızın gelebiliriz, girebiliriz" diye konuştu.

"PENTAGON KENDİ BAŞKANINI DİNLEMİYORSA, SONUÇTA BİZİ İLGİLENDİRİR"

ABD Başkanı Trump ve Pentagon'dan gelen YPG açıklamalarıyla ilgili olarak Çavuşoğlu, "ABD Başkanı Trump’ın kendisi, bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza telefonda bundan sonra YPG’ye silah verilmeyeceğini söyledi. Biz ABD’nin iç işlerine karışmayız ama Pentagon kendi başkanını dinlemiyorsa, sonuçta bizi ilgilendirir. Çünkü oraya verilen silahlar bize bir tehdittir ama bu biraz da ABD’nin iç meselesidir. ABD gibi önemli bir ülkenin başkanının sözünün tutulması gerekiyor. Biz Türkiye olarak buna çok önem veriyoruz. Biz verdiğimiz her sözü tutarız" diye konuştu.

MGK BİLDİRİSİNDE 'AFRİN'E OPERASYON' SİNYALİ

Afrin'le ilgili olarak, MGK toplantısının ardından açıklanan bildiride operasyon sinyali verilmiş, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının İdlib gerginliği azaltma bölgesi'nde 'gözlem misyonu'nu başarıyla sürdürdüğü, bu görevin Batı Halep'le Afrin yakınlarında da yerine getirilmesiyle huzur ve güven ortamını gerçek manada sağlanabileceği mütalaa edilmiştir." denilmişti.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da bugün 'Afrin'e operasyon olacak mı?'sorusuna, "Suriye'den terör riski var. Yeni mülteci gelme riski var. Terör koridoru oluşturma riskleri var. Tükiye sınır güvenliğini tesis etmek ve yeni mülteci akınının önüne geçmek, Türkiye'de eylem yapmasını önlemek için oralarda aktif çalışmalar yürütüyor. Bundan sonra da yürütecektir. Fırat Kalkanı oradaki oyunları bozan önemli bir adım olmuştur. İdlib'de gözetim noktaları, Türkiye, İran ve Rusya'nın attığı adımlar son derece önemlidir. Esasında Suriye'de yaşanan çatışmaların biteceğine dair umudun en çok yükseldiği görüşmelerdir. Ortaya çıkan 3'lü fotoğraf bütün dünyayı etkilemiştir. Afrin Türkiye için önemli. Orada terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD-YPG'nin tehdit oluşturmasına müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik. Bütün görüşmelerde bu bölgelerde olup bitenler ana gündemimizdir. Afrin de ana gündemimiz." yanıtını verdi.

mevlüt çavuşoğlu

Afrin