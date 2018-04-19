Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov ile Dışişleri Konutu'nda görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ziyaretin amacının gelecek süreçte Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ziyareti ve iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi toplantısının hazırlıklarını yapmak olduğunu söyledi.

Özel ve derin ilişkilere sahip oldukları Kazakistan ile her alanda ilişkileri geliştirmek için birlikte çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmek için müzakere ettikleri bazı anlaşmaları zirve marjında imzalayacaklarını vurguladı. Çavuşoğlu, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazanmasından hemen sonra imzalanan bazı anlaşmaların bugünün şartlarını yansıtmadığı için güncelleme çalışmalarını başlattıklarını ifade etti.

Kazakistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) geçici üyesi ve dönem başkanı olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, bu çerçevede son derece başarılı bir 2 yıl geçirmekte olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, New York'taki Türk temsilciliğinin Kazakistan'ın üyeliği ve dönem başkanlığına güçlü bir şekilde destek verdiğinin altını çizdi.

İKİLİ TİCARET HACMİNDE 10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Astana sürecine ev sahipliği yaptığı için Kazakistan'a teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Astana süreci, ateşkesin tesis edilmesi, çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulması ve güven artırıcı adımların atılmasında çok önemli bir rol üstlendi. Bazı kıskançlıkların olduğunu görüyoruz. Orada olamayan ülkelerin süreci zayıflatmaya çalıştığını görüyoruz. Fakat bugüne kadar Suriye ile ilgili en somut adımlar Astana ve daha sonra bir kere düzenlenen Soçi'de olmuştur ve Cenevre sürecini destekleyici niteliktedir. Astana sürecine önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Bir sonraki toplantılar 14-15 Mayıs'ta yine Astana'da gerçekleşecek."

Ekonomik ilişkilere de değinen Çavuşoğlu, ortaya koydukları hedefler çerçevesinde ikili ticaret hacmini önce 5, daha sonra 10 milyar dolara çıkarmak istediklerini söyledi. Bunun için çok önemli fırsatların çıktığını anlatan Çavuşoğlu, Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu Hazar Denizi üzerinden Kazakistan'a bağlama çalışmalarının olduğunu kaydetti.

Kara taşımacılığına ilişkin toplantıları tekrar gerçekleştirerek ticaretin önünde var olan kota veya tarife gibi engelleri kaldırmak için çalıştıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, böylelikle iki ülke arasındaki ticaretin artacağına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Kazakistan'ın geleceğe yönelik çok güzel projeleri olduğunu, bu ülkenin kalkınmasında Türk firmalarının çok önemli rolü olduğunu söyledi. Bu ülkede Türk firmalarının yatırımlarının arttığını ifade eden Çavuşoğlu, Kazak iş adamlarının da Türkiye'de yatırımlarını artırdığını gördüklerini belirtti.

Kazakistan'dan Türkiye gelen turist sayısında çok ciddi artış olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Aksakal" Nursultan Nazarbayev'in de her yıl tatilinin büyük bölümünü Türkiye'de geçirdiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, ikili zirveyi yaz aylarında yapmak istediklerini ve Aksakal'ı resmi olarak ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını bildirdi.

Türk Konseyinin kurumsallaşması ve üye sayısının artması için birlikte çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Özbekistan'daki yeni yönetimin de artık toplantılara katıldığını belirtti. Çavuşoğlu, eylül ayında Kırgızistan'da yapılacak zirvede de Özbekistan'ı görmek istediklerini ve ayrıca Taşkent yönetimini tam üye olarak görmekten büyük mutluluk duyacaklarını vurguladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Asya'nın istikrarı ve ekonomik kalkınması için bölgenin Aksakal'ı Kazakistan ve Türkiye olarak gelecek süreçte de iş birliğini artıracaklarını ifade etti.

"FETÖ İLE MÜCADELE KONUSUNDA BEKLENTİLERİMİZ ORTADA"

Kazakistan'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesine destek verdiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, "Beklentilerimiz ortadadır. Ve maalesef halen bazı FETÖ üyeleri, bir kısmı ülkeyi terk etse de mevcuttur. Bununla ilgili güvenlik birimlerimiz çalışıyor. Bilgi paylaşımını yapıyoruz ve bu iş birliğini daha da güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Kazakistan ile güvenlik, terörle mücadele ve her alanda yakın iş birliği ve diyalog olduğunu sözlerine ekledi.

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