Türkiye, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığı 14 Mayıs'ta Gazze sınırında katliam gerçekleştiren İsrail'e karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için girişimlerini yoğunlaştırıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında, bu çok yönlü girişimler hakkında bilgi verdi. Buna göre Türkiye, İsrail'in Gazze halkına karşı savaş ve insanlık suçlarını, Birleşmiş Milletler, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na taşıyacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendisinin bu amaçla telefon diplomasisi yürüttüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Amacımız tüm dünyayı bu konu etrafında birleştirmek" dedi.

BM GENEL KURULU'NA TAŞINACAK

Türkiye, geçen yıl aralık ayında ABD'nin Kudüs kararına karşı yaptığı gibi İsrail'in Gazze'deki katliamlarının kınanması için Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu özel bileşimle bir araya getirmek için de harekete geçti. Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in kınanması için önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanması için çaba sarf edileceğini ancak ABD'nin büyük ihtimalle bu girişimi veto edeceğini belirttikten sonra, "Sonraki adım ise meseleyi BM Genel Kurulu'na getirip burada bir karar çıkartmak olacak. (uluslararası hukukta) Artık hesap verilebilirlik önemli" dedi.

'İSRAİL UCM'YE GÖTÜRÜLMELİ'

Türkiye, Filistin Devleti'nin Gazze katliamını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması için de harekete geçti. Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in Gazze sınırında ateş açarak 'savaş suçu' işlemiş olabileceğini açıklamıştı. Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf devletler dava açabiliyor. Bu nedenle davayı Filistin'in açması gerekiyor. İsrail UCM'nin taraf ülkelerinden değil. Ancak UCM kararları taraf olmayan ülkeleri de bağlayacak hükümler içerebiliyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bu davanın açılabilmesi için Filistin yönetimine hukuki destek sağlanacağını söyledi. Çavuşoğlu, "Yarın (bugün) Cenevre'de İnsan Hakları Konseyi toplanacak. Burada bağımsız bir soruşturma yapılması için karar çıkacak. Bu insanlık suçu, insanlığa karşı işlenen bu suçun bağımsız bir çalışma grubu ya da komisyon tarafından incelenmesi gerekiyor. Bu rapor doğrultusunda İsrail'in artık hukuk önünde de hesap vermesi gerekiyor. Bu konuda dünyayı her zamankinden daha kararlı gördük" dedi.

'FİLİSTİN DEVLETİ TANINMALI'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Konya'da Selçuk Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta Filistin Devleti'nin daha çok ülke tarafından tanınması için girişimlerin artırılacağını kaydetti. Çavuşoğlu, "Bugüne kadar bağımsız Filistin Devleti'ni tanımak isteyip de tanımakta tereddüt eden ülkelere karşı tüm uluslararası camiayla birlikte dayanışma içinde olacağız, o ülkeleri de teşvik edeceğiz. Artık bağımsız bir Filistin Devleti'nin tanınması ve Birleşmiş Milletler'e üye olması için gece gündüz çalışacağız ve bu oluncaya kadar da durmayacağız, yorulmayacağız."

'MAĞDUR EDEBİYATI VIP'TEN GEÇMEDİ'

Çavuşoğlu, önceki gün Türkiye'den ayrılırken havaalanında görüntüleri tartışma konusu olan İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh'i de eleştirdi. Çavuşoğlu, "Karşılıklılık esası gereği İsrail'de de, Türkiye'de de VIP'ten geçmek için belli bir ücret ödemeniz lazım. Biz bunu artık tüm ülkelere uyguluyoruz. O ülkeler bize VIP'i açıyorsa biz de açıyoruz. İsrail Büyükelçisi pekâlâ VIP'ten geçebilirdi. Sanırım burada bilinçli bir geçiş var, ki 'Beni mağdur ettileré demek istedi. Ama ucuz bir politika bu. Tam bunlara yakışan bir yöntem" dedi.

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